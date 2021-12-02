Лавров: ОБСЕ находится в удручающем состоянии

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сегодня находится в удручающем состоянии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме, пишет РИА Новости.

По его словам, нет продвижения ключевой задачи, стоящей перед ОБСЕ, — укрепления безопасности, в основе которой лежит сотрудничество, а не конфронтация.

«Сегодня ОБСЕ находится в удручающем состоянии, она стала заложником блоковой дисциплины в рамках ЕС и НАТО, погрязла в мелкотемье. Наши западные партнеры стремятся подменить международное право неким порядком, основанным на правилах — правилах, которые они же и устанавливают, исходя из собственной исключительности», — сказал Лавров.