Чавушоглу призвал сопредседателей учитывать новые реалии на Южном Кавказе

«На Южном Кавказе появилась возможность для устойчивого мира».

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления на 28-м заседании Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в Стокгольме, пишет АПА.

Глава МИД отметил, что сопредседатели и постоянные члены Минской группы ОБСЕ могут внести свой вклад в процесс.

«Ситуация в сфере глобальной безопасности резко изменилась с момента подписания в 1975 году Хельсинкского Заключительного акта. В результате глобализации глобализировалась и безопасность. Терроризм, организованная преступность, ксенофобия и бесконтрольная миграция растут повсюду. На фоне всего этого Хельсинкский Заключительный акт, 50-летие которого мы будем отмечать, до сих пор сохраняет свою актуальность. Однако ОБСЕ все еще далека от духа сотрудничества 1975 года. Мы должны возродить этот дух сотрудничества, решив проблему недоверия между нами. Мы должны добиться эффективного решения вызовов безопасности в регионе ОБСЕ. На Южном Кавказе появилась возможность для устойчивого мира. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ вместе с постоянными членами группы могут внести свой вклад, опираясь на новые реалии», — подчеркнул М.Чавушоглу.