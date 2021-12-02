Саакашвили назвал обвинения в растрате госсредств абсурдными



Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая на заседании суда по делу о растрате госсредств, назвал эти обвинения абсурдными.

Тбилисский городской суд в четверг продолжил судебное разбирательство по делу о растрате госсредств, в котором фигурирует экс-президент Грузии. Дело о растрате госсредств известно в Грузии как «дело пиджаков».

Обвинение утверждает, что Саакашвили на госсредства приобрел во время президентства пиджаки, пальто, оплатил учебу сыну, сделал косметические процедуры, арендовал дорогие автомобили и самолет, приобрел наручные часы.

«Это абсурдные и постыдные обвинения… Меня обвиняют в том, что всегда хотел всех встретить на высшем уровне, а это инстинкт грузин, гостеприимство, чего нет у русских», — заявил Саакашвили.

В ходе заседания он также сообщил, что власти Грузии действуют в интересах РФ, когда держат его в заключении и обвиняют в различных преступлениях. «Весь этот процесс — это фарс… Я не прошу благодарности за реформы, но несправедливости я не вынесу. И слова «коррупция» в связи с именем Саакашвили я не приму», — добавил политик.

Процесс транслируется в прямом эфире грузинских телекомпаний. Прокурор и адвокаты Саакашвили периодически вступают в перепалку. Перед зданием городского суда находятся сотни сторонников Саакашвили, которые смотрят трансляцию судебного заседания на большом экране.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.