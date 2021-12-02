Иран представил проект документов по возврату к ядерной сделке



Тегеран представил сторонам на переговорах в Вене, посвященных восстановлению в полном объеме ядерной сделки, проект соглашения в виде двух документов. Об этом заявил в четверг заместитель главы МИД Ирана Али Багери.

«Иран представил свой вариант предварительного текста по двум темам — отмене несправедливых санкций и вопросам по ядерной программе», — цитирует его агентство Tasnim.

Седьмой раунд переговоров по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе начался 29 ноября в Вене после того, как они были приостановлены в июне из-за выборов в Иране. За прошедшие с апреля по июнь 2021 года шесть раундов переговорщикам стран — участниц СВПД и США удалось определить, какие американские санкции в отношении Ирана подлежат отмене, и составить список шагов, которые должен сделать Тегеран, чтобы вернуться к своим ядерным обязательствам.