Презентация iPhone SE 3 поколения пройдет в марте 2022 года

Компания Apple представит iPhone SE 3 поколения в марте 2022 года, утверждает «Газета.ру» со ссылкой на портал TechRadar.

Согласно последним данным, iPhone SE 3 будет выполнен в том же дизайне, что и модель двухлетней давности и будет единственным смартфоном компании с 4,7-дюймовым ЖК-дисплеем — все последние смартфоны Apple получили OLED-матрицы. Несмотря на отсутствие внешних отличий, новинка получит поддержку сетей пятого поколения и чипсет Apple A15 Bionic, представленный в серии iPhone 13.

По мнению аналитиков, Apple может выпустить около 30 млн iPhone SE 3 в 2022 году, что поможет компании закрепиться на рынке 5G-смартфонов среднего уровня. Сообщается, что компания не рассматривает выход безрамочного iPhone SE в следующем году — он выйдет не ранее 2024 года.

iPhone SE 2 был представлен 15 апреля 2020 года. Смартфон выполнен в корпусе iPhone 8 и работает на базе чипа Apple A13 Bionic, как в серии iPhone 11.