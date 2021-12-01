Саргсян доволен тем, что Армения в свое время вступила в ЕАЭС

Решение о вступлении Армении в Евразийский экономический союз было правильным. Об этом заявил третий президент Армении, председатель РПА Серж Саргсян, выступая на международной межпартийной видеоконференции на тему: «Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение».

«По прошествии лет могу с уверенностью подчеркнуть, что принятое мною решение о вступлении Армении в Евразийский экономический союз было правильным, что наши совместные с Вами, Дмитрий Анатольевич, инициативы о пролонгации сроков размещения российской военной базы в Армении и о расширении ее полномочий, подписанные в 2010 году, были верными. До сих пор есть большой, нереализованный потенциал для сотрудничества Армении и России. К сожалению, и в этом направлении усилия нынешнего правительства Армении недостаточны, неэффективны, а иногда и противоположны.

В заключение хочу еще раз поблагодарить организаторов видеоконференции за эту инициативу, пожелать вам удачи, а народам наших стран – мира и здоровья.

Спасибо за сотрудничество и за внимание», — заявил Серж Саргсян, слова которого приводит News.am.