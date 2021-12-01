Иран приступил к обогащению урана до 20% на ядерном объекте в Фордо при помощи каскада усовершенствованных центрифуг, сообщает в среду «Интерфакс» со ссылкой на доклад Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ).

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По данным МАГАТЭ, на этом объекте, находящемся в глубине горы, иранские специалисты загружают обогащенный на 5% уран в каскад центрифуг в составе 166 аппаратов IR-6 для получения продукта, обогащенного на 20%. При этом МАГАТАЭ еще в ноябре сообщало о наличии у Ирана этого каскада центрифуг.

Информация о работах на объекте в Фордо поступила на фоне переговоров в Вене о возобновлении в полном объеме действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. СМИ поясняют, что активность Ирана в Фордо может привести к росту напряженности на переговорах.