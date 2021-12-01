Испанский депутат: Армения должна предоставить карты минных полей

«Мы должны ясно заявить Армении, чтобы она передала карты минных полей», заявил депутат Европарламента от Испании (Социалистическая Рабочая партия) Начо Санчес Амор в ходе обсуждения отношений между Азербайджаном и Арменией в комитете Европарламента по иностранным делам, сообщает АПА.

Испанский депутат заявил, что это международное обязательство: «Мы должны открыто донести этот мессидж до армянской стороны. В то же время мы должны рассмотреть вопрос о удерживаемых лицах, о существовании которых утверждает Армения».