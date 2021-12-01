ЕС обсуждает с Турцией и Россией армяно-азербайджанский конфликт



Евросоюз обсуждает с Россией урегулирование между Ереваном и Баку и делает «все возможное для мира».

Об этом заявил директор внешнеполитической службы ЕС по вопросам РФ, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Люк Девинь в комитете по внешней политике Европарламента, передает «Спутник — Армения».

«Мы разговариваем с Россией… Надеюсь, российская сторона может констатировать, что мы делаем это в интересах мира, а не по каким-любо другим причинам», — сказал он.

Отвечая на критику депутатов о пассивности ЕС в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном, Девинь отметил, что «ЕС делает то, что в его силах и рассматривает возможность сделать больше».

Директор внешнеполитической службы ЕС сообщил, что Брюссель обсуждает этот конфликт и с Анкарой.

«Мы разговариваем и с Турцией, недавно я присутствовал на встрече высокопоставленных представителей в Турции», — сообщил он.