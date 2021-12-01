Турецкие предприниматели надеются на скорое открытие маршрута через Нахчыван

Открытие транспортного коридора через Нахчыван [Азербайджан] облегчит грузоперевозки из Турции не только в Азербайджан, но и в другие страны Кавказского региона и далее на Центральную Азию. Об этом в беседе с агентством «Анадолу» сказал глава представительства Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) по провинции Конья Мехмет Хильми Кагныджи.

Кагныджи дал высокую оценку итогам 25-го Международного бизнес-форума в Баку, где участвовала турецкая делегация из 33 человек.

По его словам, представители MÜSİAD получили также возможность провести в азербайджанской столице встречи с бизнесменами из многих исламских стран.

Кагныджи выразил уверенность в том, что открытие нового транспортного маршрута через Нахчыван в направлении западных районов Азербайджана, приведет к резкому росту товарооборота между двумя странами.

Надеемся, что Нахчыванский коридор между двумя странами начнет действовать как можно скорее, сказал представитель MÜSİAD. «Азербайджан для нас — важный рынок. Основная преграда на пути роста товарооборота — отсутствие прямого транспортного сообщения. Открытие Нахчыванского коридора облегчит грузопоток в регионе. Этот коридор позволит сделать торговлю комфортнее и выгоднее. Нам есть что покупать и продавать», — сказал он.

Кагныджи подчеркнул, что политическая воля для развития экономических связей между двумя братскими народами имеется.