Турция перешла на отечественные сенсоры при производстве БПЛА

Электрооптические системы разведки, наблюдения и наведения (CATS) производства турецкой компании ASELSAN начали активно применяться в Турции при производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе ударных дронов.
Как сообщает агентство «Анадолу», ограничения зарубежных поставщиков на поставки оборонной продукции в Турцию, придали импульс развитию отечественного военно-промышленного комплекса, что проявилось на примере проекта Bayraktar TB2.
Новые ударные беспилотники, оснащенные Bayraktar TB2, уже поставлены в пять стран мира.
Специалисты ASELSAN работают над совершенствованием системы CATS. Проект реализуется при активной поддержке Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции.
В турецкой провинции Батман были проведены 11-часовые испытания ударного беспилотника Anka-S с интегрированным сенсором CATS. Дрон с системой производства ASELSAN нанес два удара по целям условного противника.
По требованию командования ВВС Турции, планируются приемные испытания Anka-S с системой CATS.