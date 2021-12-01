Турция перешла на отечественные сенсоры при производстве БПЛА



Электрооптические системы разведки, наблюдения и наведения (CATS) производства турецкой компании ASELSAN начали активно применяться в Турции при производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе ударных дронов.

Как сообщает агентство «Анадолу», ограничения зарубежных поставщиков на поставки оборонной продукции в Турцию, придали импульс развитию отечественного военно-промышленного комплекса, что проявилось на примере проекта Bayraktar TB2.

Новые ударные беспилотники, оснащенные Bayraktar TB2, уже поставлены в пять стран мира.

Специалисты ASELSAN работают над совершенствованием системы CATS. Проект реализуется при активной поддержке Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции.

В турецкой провинции Батман были проведены 11-часовые испытания ударного беспилотника Anka-S с интегрированным сенсором CATS. Дрон с системой производства ASELSAN нанес два удара по целям условного противника.

По требованию командования ВВС Турции, планируются приемные испытания Anka-S с системой CATS.