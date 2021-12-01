Польша ввела запрет на посещение границы с Беларусью до 1 марта



Глава МВД Польши Мариуш Каминьский ввел запрет на посещения границы с Беларусью до 1 марта 2022 года, сообщает ТАСС.

Отмечается, что запрещается пребывание в 183 населенных пунктах, которые находятся в 3 км от границы с Беларусью . На приграничной территории разрешается находится только местным жителям и обладателям специальных разрешений. Раньше на этих землях действовало чрезвычайное положение.

Запрет будет действовать с 1 декабря этого года до 1 марта 2022 года.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что причинами кризиса с мигрантами на границе стали отказ Евросоюза (ЕС) строить лагеря для беженцев и санкции.