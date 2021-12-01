СМИ: Симптомы штамма «омикрон» напоминают грипп



Врач из ЮАР Унбен Пиллэй рассказал о новых симптомах, выявленных у заразившихся новым штаммом коронавируса «омикрон». Его слова приводит информагентство Bloomberg. По словам медика, выявленные в данный момент симптомы схожи с симптомами гриппа: сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле.

«Я думаю, что это соотносится со всеми другими волнами COVID-19, которые мы видели», — говорит Унбен Пиллэй.

По его словам, пока что заболевание проявляется в «очень легкой» форме, но утверждать что-либо определенное еще рано.

Ранее медицинская ассоциация из ЮАР назвала одним из симптомов нового штамма сильную усталость, но не обнаружила характерных для других штаммов коронавируса потери вкуса или обоняния. При этом медики отмечают, что из-за нового штамма, который отличается повышенной мобильностью и перепугал весь мир, количество зараженных COVID-19 в стране удвоилось за сутки.