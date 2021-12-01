Россия предлагает создать Каспийский совет



Россия в контексте подготовки к Прикаспийскому саммиту выдвинула инициативу о создании Каспийского совета с центром в Астрахани для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества в регионе. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

Он отметил, что на данном этапе ведет подготовка к саммиту «каспийской пятерки» в Ашхабаде. «Можно было бы его провести и пораньше в режиме видеоконференции, уже есть проекты соглашений, которые готовы к подписанию. Но всем хочется дождаться, когда появится возможность встретиться лично. Это всегда эффективнее и позволяет более доверительно обсудить важные вопросы», — пояснил Лавров.

«Среди инициатив, которые будут вынесены на новый саммит, наша инициатива о создании Каспийского совета, который мы предлагаем разместить в Астрахани», — сообщил министр.

По его словам, пока что согласовываются детали, но возражающих против инициативы нет. «Есть некоторые опасения коллег о том, что это будет очередная бюрократическая структура. Но здесь дело в том, как это все организовать. Можно сделать без крупной секретариатской машины, а организовать регулярные совещания по различным аспектам каспийского сотрудничества, чтобы это было на постоянной основе, а не только в контексте подготовки к очередному саммиту», — указал Лавров.