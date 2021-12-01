В ВОЗ сообщили о сокращении смертности от COVID-19



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном эпидемиологическом бюллетене сообщила о снижении смертности от коронавируса на 10% за прошлую неделю.

В ВОЗ отметили, что на прошлой неделе было зафиксировано почти 3,8 млн новых случаев коронавируса и 47 500 летальных исходов от его последствий. Число смертельных случаев от COVID-19 по итогам недели снизилось на 36% и 8% в регионах Северной и Южной Америки и Восточного Средиземноморья соответственно и, наоборот, увеличилось на 26% и 7% в регионах Юго-Восточной Азии и Африки соответственно.

По данным организации, с 22 по 28 ноября число новых случаев заражения COVID-19 почти не изменилось, однако рост заболеваемости был зафиксирован в Африке (на 93%), Европе (на 7%) и в регионе западной части Тихого океана (на 24%). Заболеваемость COVID-19 снизилась на 11% в Юго-Восточной Азии и на 24% в Америке.

По-прежнему среди регионов с самым высоким уровнем заболеваемости на 100 тыс. населения находятся Европа и Северная и Южная Америка, говорится в документе. В тройке лидеров по заболеваемости — США (464 800), Германия (406 754) и Великобритания (304 374).

За весь период пандемии коронавируса в мире выявлено более 262,8 млн случаев заражения коронавирусом и более 5,2 млн летальных исходов от его последствий.

Ранее в ВОЗ выдвинули гипотезу происхождения штамма COVID-19 «омикрон», который в ноябре обнаружили на юге Африки, а затем — в ряде других государств.