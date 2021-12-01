Пашинян уволил чиновника, которого называли его «переговорщиком» с властями Азербайджана



Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности начальника департамента внешних связей аппарата премьер-министра Грачья Тащяна.

Как сообщает пресс-служба правительства, решение подписано в среду. О причинах освобождения не сообщается.

26 ноября журналист, руководитель центра армянских исследований «Ани» Татул Акопян заявил, что Тащян был «переговорщиком» Пашиняна с властями Азербайджана.

Тащян занимал разные должности в аппарате МИД Армении, был советником миссии Армении в НАТО, миссии Армении при ООН, начальником отдела НАТО МИД Армении, посланником посольства Армении в США.

В 2018 году после смены власти в Армении был назначен помощником премьер-министра, а в 2020 году — начальником департамента внешних связей аппарата премьер- министра.