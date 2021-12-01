США и НАТО поддержат Украину в борьбе с российской агрессией



Глава американского государственного департамента Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились на встрече альянса в Риге об оказании поддержки Украине, которой угрожает российская агрессия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу НАТО

«Госсекретарь и генеральных секретарь… обсудили важность продолжения консультаций и единства альянса по различным вопросам, включая поддержку Украины против российской агрессии, подготовку новой стратегической концепции НАТО, контроля над вооружениями и региональной безопасности», — говорится в пресс-релизе.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс после встречи с Блинкеном заявил, что НАТО и Евросоюз должны дать России «четкий сигнал», в какой момент угроза территориальной целостности и суверенитету Украины вызовет ответ со стороны альянса и Брюсселя.