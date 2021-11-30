Турецкие ветеринары ведут борьбу за жизнь медведя, сбитого автомобилем

В районе Чалдыран провинции Ван на востоке Турции врачи-ветеринары пытаются спасти жизнь медведя, которого накануне сбила машина.

Ветеринары, прибывшие на место ДТП на трассе Ван — Агры, обнаружили тяжелораненого зверя, которого доставили в Центр защиты и реабилитации диких животных при Университете «Юзюнджу Йыл».

Директор центра профессор Локман Аслан сообщил «Анадолу», что в этом районе зафиксировано уже два инцидента со сбитыми медведями.

«Когда мы прибыли на место происшествия, зверь еле дышал и не мог подняться. В центре мы провели осмотр. Имеют место переломы правой и левой конечностей, а также отек легких. Пытаемся стабилизировать ситуацию. Призываем водителей быть более внимательными на дорогах», — сказал Аслан (цитата по «Анадолу»).

Врачи сообщили, что после лечения медведя выпустят на свободу.