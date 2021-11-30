Председательство в ОБСЕ перейдет к Финляндии

Финляндия в 2025 году возглавит Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Как отметили в финском МИД, предстоящее председательство — это демонстрация работы и приверженности государства содействию установления мира и стабильности в регионе.

«Во время своего председательства Финляндия хочет укрепить деятельность ОБСЕ как европейской организации безопасности и способствовать диалогу и сотрудничеству в духе Саммита ОБСЕ в Хельсинки», — приводит RT сообщение МИД.

Последний раз Финляндия была во главе ОБСЕ в 2008 году.