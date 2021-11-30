Радикальный журналист рвется в президенты Франции

Радикальный журналист правых взглядов Эрик Земмур объявил во вторник о намерении баллотироваться на пост президента Франции.

«Я решил баллотироваться на президентских выборах», — заявил Земмур (цитата по ТАСС). Список претендентов на пост главы государства постоянно пополняется и уже включает более четырех десятков имен — кандидатов от политических партий или самовыдвиженцев. Выборы пройдут в два тура: 10 и 24 апреля 2022 года.

Нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон пока официально не выдвигал свою кандидатуру на второй срок, однако в политических кругах не сомневаются в его планах и убеждены, что 43-летний президент сделает это уже в следующем месяце.

В своем выступлении, сопровождавшемся кадрами кинохроники и симфонической музыкой, Земмур сделал акцент на своем желании «вернуть Францию французам». «Я намерен, как и вы, взять судьбу страны в собственные руки», — заявил Земмур, обращаясь к аудитории соцсетей. Он утверждал, что в последнее время «французы чувствуют себя иностранцами у себя дома и больше не узнают свою страну».

Он заявил, что выступает в защиту прав французов. «Мы не станем ничьими вассалами и не дадим никому себя заменить», — сказал претендент. «Франция должна укрепить свой суверенитет. Европа никогда не станет нацией», — считает он.

Земмур пообещал провести реиндустриализацию Франции, сократить безработицу, восстановить французскую школу и передать страну следующим поколениям.