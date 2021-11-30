Forbes: Россия наращивает защиту своих танков от ракет Javelin и дронов Bayraktar

Российская армия укрепляет свои танки модификациями, направленными на отражение атак нового украинского вооружения — американских противотанковых управляемых ракет Javelin и дронов Bayraktar. Об этом говорится в статье колумниста Себастьена Роблина, опубликованной в издании Forbes 29 ноября.

«Поскольку российские механизированные силы, сосредоточенные возле Украины, вызывают опасения по поводу вторжения этой зимой, наблюдатели в социальных сетях обнаруживают все больше российских танков, оснащенных несложными полевыми модификациями, которые, по-видимому, направлены на отражение новейшего украинского вооружения — ракет Javelin и дронов TB2 Bayraktar», — говорится в публикации.

Роблин подчеркивает, что оба вида нового оружия Украины представляют смертельную угрозу для верхней брони танка, где защита значительно слабее.

Российские военные экспериментируют как минимум с двумя новыми методами защиты от угроз со стороны украинской армии, пишет колумнист.

«Во-первых, на верхней части танка должен быть установлен «зонтик» из решетчатой броны. Эти модификации, которые были замечены на российских танках Т-72Б3, а также недавно на танках Т-80. Планка или решетка обычно устанавливаются на уязвимую сторону или заднюю броню танка для защиты от наземных засад, но новая конфигурация, похоже, направлена на смягчение атак сверху», — отмечает Роблин.

Вторым средством противодействия, установленным на некоторых российских танках, Роблин называет теплоизлучающую трубу, предназначенную для отвода инфракрасного искателя в ракете Javelin, сказано в публикации.