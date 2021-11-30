Эрдоган соболезнует Алиеву в связи с падением вертолета

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Глава турецкого государства выразил соболезнования президенту Азербайджана в связи с гибелью военнослужащих при крушении военного вертолета.

Отметим, что по факту крушения военного вертолета Государственной пограничной службы на территории Хызинского района создана следственная группа, состоящая из профессиональных сотрудников Генпрокуратуры, Военной прокуратуры и Госпогранслужбы.