Столтенберг заявил, что НАТО не гарантирует коллективную безопасность Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс гарантирует коллективную безопасность только членов альянса, но не стран-партнеров, сообщает «Интерфакс».

Он указал на различие между союзниками по НАТО и ее партнерами, в том числе Украины.

«Союзникам по НАТО мы гарантируем защиту в рамках пятой статьи устава альянса, и мы будем защищать всех союзников. А Украина — это партнер. Это партнер, которого мы высоко ценим, и мы предоставляем ей политическую и практическую поддержку», — сказал генсек НАТО, отвечая на вопрос журналистов о том, как альянс может реагировать в случае обострения ситуации с войсками РФ близ границы с Украиной.