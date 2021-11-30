Пашинян обсудил с Тойво Клааром региональные проблемы



Премьер-министр Никол Пашинян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара и возглавляемую им делегацию, сообщает пресс-служба правительства Армении.

Премьер-министр назвал эффективным сотрудничество между Арменией и ЕС и подчеркнул важность предстоящего в Брюсселе саммита Восточного партнерства в контексте развития двустороннего партнерства.

Спецпредставитель ЕС передал премьер-министру Армении приветствия председателя Европейского совета Шарля Мишеля и подтвердил готовность ЕС продолжить усилия по укреплению связей Армения-ЕС.

Никол Пашинян и Тойво Клаар обменялись мнениями по двусторонним отношениям, а также по вопросам регионального значения. Были обсуждены вопросы повестки дня саммита Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе 15 декабря текущего года.