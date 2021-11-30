Россию предупредили о последствиях агрессии в отношении Украины

И.о. министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас предупредил Россию о последствиях в случае агрессивных действий в отношении Украины.

«За любую форму агрессии России придется заплатить высокую цену, — сказал он во вторник журналистам перед отлетом в Ригу на встречу глав МИД стран Североатлантического альянса. — Поддержка НАТО Украины нерушима, ее независимость, территориальная целостность и суверенитет не подлежат обсуждению».

И.о. министра снова утверждал, что «военная активность России на границе с Украиной дает повод для беспокойства». Он заявил о росте числа нарушений перемирия в Донбассе и препятствовании работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в регионе. По его мнению, необходимо сделать шаги по деэскалации ситуации, что возможно только посредством диалога.

«Я не устану подчеркивать, что дверь для таких переговоров с Россией по-прежнему открыта», — заявил Маас.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу.

При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.