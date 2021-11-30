В Японии обнаружили омикрон-штаммом коронавируса

В токийском аэропорту Нарита обнаружен первый в Японии случай заболевания омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

Нулевым пациентом с омикрон-штаммом в Японии стал мужчина, который ранее прилетел из Намибии (государство в Южной Африке). Сначала у него обнаружили коронавирус, но в результате дополнительных тестов медики выявили новый вариант COVID.

Ранее стало известно, что Япония запретила въезд всем иностранцам из-за появления в мире омикрон-штамма. Приказ премьер-министра страны Фумио Кисиды начал действовать 30 ноября. Ограничение планируется снять после того, как будет получена полноценная информация о новой мутации коронавирусной инфекции.