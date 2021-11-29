В Гонконге можно заплатить за поездку по городу и спокойно поспать

Компания Ulu Travel в Гонконге предложила жителям города пятичасовую поездку по городу, где клиентам выдают маски на глаза и беруши, чтобы они могли поспать. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Hong Kong Free Press, гонконгцы платят за такое путешествие от $12 до $51.

Фрэнки Чоу, глава компании, сообщил изданию, что у 85-километрового маршрута без конкретной точки назначения есть сразу две цели: дать людям возможность поспать и насладиться обзорной экскурсией в то время, когда международные перемещения ограничены.

«Думаю, многие сталкивались с тем, что в спокойных домашних условиях заснуть сложнее, чем в вибрирующем и спокойно гудящем автобусе. У каждого гонконгца стресс на работе, из-за того, что ему приходится снимать дорогое жилье, а теперь еще невозможно путешествовать. Весь этот стресс мешает хорошему сну», — сообщил один из пассажиров Хо Уай.