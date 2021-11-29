Гендиректор Twitter объявил об уходе со своего поста

Генеральный директор Twitter Джек Дорси покинул свой пост. Об этом он написал в своем микроблоге.

Преемником Дорси на посту главы компании станет технический директор Twitter Параг Агравал. По словам Дорси, он продолжит работу членом совета директоров до момента истечения его полномочий, после чего окончательно покинет компанию.

Дорси объяснил свое решение тем, что когда компанией слишком долго руководит ее основатель, это в конечном счете приводит к застою.

«Сейчас идёт много разговоров о важности управления компанией её основателем. Лично я считаю это серьёзным ограничением и источником неудач», — написал Дорси в своём аккаунте в Twitter.

Примерно за час до официального объявления новость об уходе Дорси попала в СМИ. Это вызвало рост котировок Twitter на 10%.

Дорси основал Twitter вместе с Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном в 2006 году. Дорси был генеральным директором компании до 2008 года, после чего перешел на должность председателя совета директоров. В 2015 году он вновь стал генеральным директором.

Дорси также является генеральным директором сервиса платежей Square. В 2020 году инвесторы Twitter требовали от Дорси покинуть пост в компании, так как он слишком много времени уделяет работе в Square.

Состояние Дорси оценивается в 11,7 миллиарда долларов.