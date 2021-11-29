Суд над Саакашвили продолжится 23 декабря

В Тбилисском городском суде завершилось заседание по уголовному делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как сообщает АПА, адвокат М.Саакашвили Бека Басилая заявил журналистам после заседания, что суд не восстановил право экс-президента говорить по телефону в тюрьме.

Другой адвокат экс-президента Дмитрий Садзаглишвили отметил, что защита не рассматривает суд как нейтральный орган и не ожидает положительного результата по представленным в связи с этим аргументам. Д.Садзаглишвили подчеркнул, что значение сегодняшнего судебного слушания в том, чтобы бывший президент получил возможность обратиться к народу.

Отметим, что после выступления М.Саакашвили не смог до конца присутствовать на судебном заседании по состоянию здоровья и был возвращен в Горийский военный госпиталь, где проходит лечение. В ходе заседания между гособвинителями и адвокатами защиты также неоднократно возникали словесные перепалки. Суд назначил следующее слушание по делу М.Саакашвили на 23 декабря.