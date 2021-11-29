Ураган в Стамбуле: есть погибшие и раненные



Число погибших из-за урагана в Стамбуле возросло до четырех, 19 человек ранены.

Об этом сообщили в администрации губернатора Стамбула.

«По данным управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, в результате сильного ветра, который начался в Стамбуле, четыре человека погибли и 19 получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

В связи с погодными условиями движение судов по проливу Босфор приостановлено.

Также из-за урагана шесть самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле. Лайнеры были направлены на посадку в Анкару и Измир.