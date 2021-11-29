Президент Беларуси прибыл в Минобороны с нестандартными погонами



Президент Беларуси Александр Лукашенко появился на совещании в Министерстве обороны страны в военной форме с нестандартными погонами — на них размещены не звезды, как у всех военнослужащих, а герб.

Видеозапись с совещания опубликована в Telegram-канале «Пул Первого».

Лукашенко регулярно появляется на публике в форме с особенными погонами. Так, в июне 2021 года он приехал в той же форме в Могилевскую область, а на параде Победы 9 мая 2020-го появился в окружении военных при позолоченных погонах.

Как отмечало в 2004 году «Независимое военное обозрение», Лукашенко надевал на рабочие встречи военную форму еще в начале 2000-х.

«Погоны у белорусского главнокомандующего без звезд, но зато с большими гербами посередине (прямо маршал или генералиссимус!); в этом году гербы от центра чуть смещены к краю погона. Пятнистая куртка на молнии в прошлом году была без шевронов, в этом обслуга, видимо, подсуетилась, пришила», — говорится в публикации от 15 октября 2004 года.

Александр Лукашенко имеет звание подполковника запаса. Награжден орденом Александра Невского (Россия), «За заслуги перед Отечеством» II степени (Россия), орденом Республики (Молдавия), Большой лентой ордена Республики Сербия и другими.

