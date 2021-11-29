Президента и канцлера Австрии обвинили в нарушении антикоронавирусных ограничений



Адвокат Штефан Данцингер подал заявление об административном правонарушении против президента Австрии Александера Ван дер Беллена, канцлера Александера Шалленберга и других членов правительства, которые во время локдауна приняли участие в торжественной благотворительной вечеринке австрийского телевидения ORF. Об этом сообщило в понедельник издание Express.

Как отмечается, фигурантам заявления может грозить административный штраф размером €1 450 каждому за нарушение ограничений по борьбе с распространением коронавируса, которые ввело правительство. В заявлении адвокат указал, что данные лица не соблюдали дистанцию друг от друга, не носили защитные маски, при этом на мероприятии играла музыка, подавались алкогольные напитки. Адвокат пояснил, что все развлекательные мероприятия во время локдауна в Австрии запрещены, а выходить на работу в период ограничений можно только в случае крайней необходимости, под которую не подпадает такое праздничное мероприятие.

Ранее газета Kronen Zeitung обратила внимание на вечеринку на телевидении, на которой руководство и члены правительства Австрии веселились на камеры, пели песни без защитных масок, не соблюдали дистанцию друг от друга. Издание отмечало, что в период локдауна, когда все жители Австрии закрыты дома и не могут посещать развлекательные заведения, Шалленберг, вице-канцлер Вернер Коглер и Александер Ван дер Беллен вместе с супругой весело развлекались под музыку на благотворительном торжественном мероприятии с австрийскими знаменитостями в зале балов австрийского телевидения без масок или соблюдения дистанции от посторонних.

Австрийские СМИ также приводили фотографии, как гости торжества после его завершения распивали спиртные напитки. Пользователи социальных сетей раскритиковали действия членов правительства, эта тема также стала поводом для многочисленных мемов и шуток в австрийском сегменте интернета. В телерадиокомпании ORF при этом утверждают, что вечеринки не было, а политики после благотворительной акции по сбору пожертвований по телефону долго собирались домой.

В Австрии из-за четвертой волны пандемии и для избежания коллапса в системе здравоохранения на фоне рекордной заболеваемости ковидом ввели с 22 ноября по 12 декабря общенациональный локдаун для всех жителей и ограничения на выход из дома. Эти меры оказались непопулярны в австрийском обществе и привели к массовым протестам по всей Австрии в минувшие выходные.