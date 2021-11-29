Москва и Минск планируют провести учения на границе с Украиной



Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил в понедельник, что Москва и Минск в среднесрочной перспективе планируют совместные военные учения по прикрытию южных границ республики.

«Мы планируем проведение учения совместно с нашими коллегами, основным стратегическим союзником — Российской Федерацией», — заявил Хренин, пишет агентство БелТА.

Министр добавил, что учения будут не такими масштабными, как «Запад». Провести их планируется в следующем году. Хренин отметил, что вокруг государственных границ Беларуси на западном и южном направлении создаются группировки войск.

«Активно милитаризуются страны-соседи, и это не может нас не беспокоить, поэтому мы вынуждены планировать ответные меры», – подчеркнул глава белорусской Минобороны. Он уверен, соседние государства с умыслом раздувают повод для наращивания военного присутствия на границах с республикой.

«Это их беспомощность и бессилие. Особенно руководства – создавать такие группировки войск в таком количестве, которое мы сейчас видим, против той ситуации, которую должны решать политики», – сообщил он.