Саакашвили на суде заявил, что не признает обвинение прокуратуры и грузинское правосудие

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в понедельник впервые после своего ареста присутствует на судебном процессе, заявил, что не признает обвинение прокуратуры и грузинское правосудие.

«Я не признаю обвинение прокуратуры и грузинское правосудие. Я не для того тут нахожусь, чтобы быть частью уже заранее написанной комедии», — сказал Саакашвили, обращаясь к коллегии судей.

После того как судебные приставы ввели Саакашвили в зал суда, присутствующие включили гимн Грузии. Судьи сделали замечание и потребовали соблюдать тишину. «Вы запрещаете гимн? Вы запрещаете гимн Грузии, который создал я?» — спросил Саакашвили, обращаясь к судьям, передает ТАСС.

Судьи уже запретили адвокатам вести прямую трансляцию. Они дали право передавать сообщения из зала суда лишь Общественному вещателю Грузии, обязав его распространять кадры трансляции для всех заинтересованных лиц. В связи с действующими из-за пандемии ковида ограничениями в зале присутствуют Саакашвили, его адвокаты и мать Гиули Анласания.