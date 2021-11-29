Срок ареста Тонояна продлен на два месяца

Суд в Ереване продлил срок ареста бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна еще на два месяца, сообщил адвокат Сергей Ованнисян.

«Суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство следственного органа о продлении срока ареста Давида Тонояна на два месяца», — сказал Ованнисян армянским СМИ.

По его словам, решение суда будет обжаловано.

30 сентября бывший министр обороны Армении Давид Тоноян был арестован. Он обвиняется в хищении в особо крупных размерах и совершении общественно опасных деяний.

В ноябре 2020 года бывший сотрудник военной полиции Минобороны Армении Вардан Гукасян обнародовал документы о махинациях в сфере торговли оружием, в которых были замешаны Тоноян и его бывший советник Давид Галстян.

Согласно документам, Тоноян и Галстян заключили договор о создании офшорной компании Mosston Engineering, в рамках которого Минобороны предоставило компании $3,5 млн на покупку вооружений. Компании также были предоставлены эксклюзивные права на приобретение военной техники и боеприпасов от имени оборонного ведомства Армении.