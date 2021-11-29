Полиция применила слезоточивый газ у суда в Тбилиси, где начался процесс над Саакашвили

Сотрудники МВД Грузии стали применять баллончики со слезоточивым газом для разгона демонстрантов, которые собрались у здания Тбилисского городского суда на митинг в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили, судебный процесс над которым должен начаться с минуты на минуту.

Ситуация у здания суда обострилась после того, как несколько митингующих забрались на ограждение около здания суда с флагами Грузии и Украины и стали выкрикивать «Миша!» Полицейские не раз их просили спуститься, однако они не подчинились требованиям стражей порядка, после чего возникла потасовка. Нескольким демонстрантам потребовалась медицинская помощь. Полиция отогнала митингующих назад на несколько метров от входа во двор суда.

На данный момент митингующие расположились на Аллее Агмашенебели около здания суда и перекрыли движение автотранспорта. Одновременно специальное заявление распространило МВД, призывая митингующих не выходить за рамки закона. «МВД, как ведомство, ответственное за обеспечение правопорядка, призывает граждан, собравшихся у суда, соблюдать закон и подчиняться законным требованиям полицейских. Вместе с тем мы предупреждаем организаторов акции, их политических лидеров не допускать призывы к насилию, чтобы акция не приобрела насильственный характер», — сказано в заявлении ведомства.