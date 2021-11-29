Страны ВОЗ обсудят подготовку к новым пандемиям



Участники открывающейся в понедельник в Женеве специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения обсудят вопрос о том, как человечеству лучше защититься от новых пандемий.

Речь пойдет о разработке с этой целью соглашения, конвенции или иного документа, который позволит быстро и эффективно реагировать на угрозы со стороны опасных патогенов.

На форум, который пройдет в гибридном формате и продлится до 1 декабря, приглашены представители всех 194 государств, входящих во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

«Страны — члены ВОЗ рассмотрят на специальной сессии единственный пункт повестки дня, а именно необходимость принятия конвенции ВОЗ, соглашения или иного международного инструмента по подготовке к пандемиям и реагированию на них», — говорится в пресс-релизе организации, распространенном в Женеве накануне встречи.

Предполагается запустить «международный процесс по разработке проекта конвенции и проведению переговоров». Такой документ должен помочь государствам «действовать коллективно» для предотвращения будущих пандемий, обеспечить «равный доступ к пандемическим контрмерам», поддержать координацию в глобальном масштабе и «усилить роль ВОЗ». Участники спецсессии «рассмотрят этот процесс и график переговоров о новом инструменте».

Решение о проведении спецсессии было принято на 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения в мае нынешнего года. ого «инструмента или соглашения». Он выразил надежду, что форум в Женеве послужит отправной точкой для этой работы, «создав ведущую команду с целью руководства быстрой разработкой начального проекта для переговоров». Такие переговоры, по мнению Гебрейесуса, могли бы стартовать в будущем году после очередной сессии ассамблеи. Он призвал мировое сообщество проявить на спецсессии «дух солидарности, желание достичь компромисса и приверженность тому, чтобы сделать мир более безопасным для будущих поколений».