Япония с 30 ноября закроет въезд для иностранцев из-за распространения штамма «омикрон»



Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил перед журналистами о том, что с 30 ноября введенные ранее с 8 ноября послабления для въезда иностранных бизнесменов, студентов и специалистов отменяются из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон».

«Вводится запрет на въезд иностранцев из всех стран с 30 ноября», — сказал Кисида. Мера вводится как экстренная до того момента, пока не удастся выяснить всю информацию о новом штамме.

С 8 ноября Япония ввела послабления на въезд для бизнесменов, студентов и специалистов с сертифицированными в Японии вакцинами: в случае полной вакцинации и наличия принимающей стороны, которая должна была обеспечить соблюдение правил, им разрешалось пробыть в карантине 3 дня вместо 10 или 14, а затем разрешалось посещение мест, необходимых для осуществление деятельности, и пользование общественным транспортом. Мера не распространялась на туристов – для них выдача виз не возобновлялась.

С 28 декабря Япония фактически перестала выдавать новые визы в связи с распространением так называемого штамма «альфа» коронавируса. Таким образом, это было первое серьезное ослабление въездных ограничений почти за год.