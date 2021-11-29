Мужчина выплатил алименты на детей, чтобы попасть к родственникам в Азербайджан

Не платившего алименты жителя Норильска ограничили в праве выезда за пределы России. Когда мужчина не смог вылететь к родственникам в Азербайджан, то сразу же оплатил почти 800 тысяч рублей (приблизительно 15 440 манатов) в пользу троих своих сыновей и дочери.

Как рассказали в Службе приставов, дети должника воспитываются в двух семьях и живут в Норильске, передают российские СМИ.

«В отношении мужчины возбудили исполнительное производство, но он не реагировал на требования судебного пристава-исполнителя. Тот обратил взыскание на деньги гражданина, находящиеся на счетах банков, и наложил ограничение в праве управления транспортными средствами. Но наиболее эффективной мерой оказалось ограничение в праве выезда за границу. После наложения данного ограничения он полностью погасил задолженность», — уточнили в пресс-службе УФССП Красноярского края.