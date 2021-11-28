Саакашвили пытают электромагнитным излучением, считает его возлюбленная

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в военном госпитале в Гори, подвергается пыткам. Об этом 28 ноября в Facebook написала возлюбленная Саакашвили, народный депутат Украины от «Слуги народа» Елизавета Ясько.

«Сегодня член оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Георгий Чаладзе установил, что у стен военного госпиталя в городе Гори, где находится Михаил, системно размещают автомобиль, излучающий электромагнитные волны. Они вызывают психические расстройства и в общем деструктивно влияют на здоровье, в случае системного использования – приводят к летальным исходам», – отметила нардеп.

По ее словам, излучение опасно для всех в радиусе 100 метров.

«Для объяснения насколько этот механизм угрожает, Георгий приводит цифры – «общегородские GPS-антенны излучают 18 Вт, мощность этого автомобиля не менее 200 Вт». Такие действия, являющиеся реальной пыткой, ни при каких обстоятельствах не допустимы!» – заявила Ясько.

❗️Катування Mikheil Saakashvili прямо у шпиталі в Горі! Сьогодні Член опозиційної партії Грузії «ЄНР» Георгій Чаладже… Опубликовано Ліза Ясько — Lisa Yasko Воскресенье, 28 ноября 2021 г.

Чаладзе считает, что власти Грузии хотят избавиться от Саакашвили таким образом. Об этом депутат сказал 28 ноября грузинскому телеканалу «Пирвели».

«Это оборудование – не игрушка. Эта машина стоит под его окнами с того момента, как Саакашвили был доставлен в Гори», – заявил политик.

Он призвал отреагировать на ситуацию омбудсмена Грузии и дипломатов.