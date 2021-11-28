Мужчина получил штраф, приехав сдавать экзамен на водительские права за рулем собственной машины

Житель Германии хотел сдать экзамен на водительские права, но вместо этого получил штраф, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Huff Post. Приезжать к инспектуру за рулем собственной машины оказалось не лучшей идеей.

Инцидент произошел в городе Бергхайм. Мужчина, который собирался сдать экзамен, чтобы получить водительское удостоверение, приехал на него за рулем машины. Немец припарковал авто на глазах у изумленного экзаменатора, думая, что этого никто не заметит.

Полицейские, прибывшие на место, узнали от хозяина машины, что он просто спешил на экзамен и не хотел опаздывать, поэтому и сел за руль. Кроме того, это была неплохая практика перед тем, как показать свои навыки инструктору.

Несмотря на оправдания, экзамен был отменен и перенесен на неопределенный срок. Также мужчине был выписан штраф за езду без прав.