Смартфон Apple можно взломать с помощью обычного клея. Об этом говорится в видео на YouTube, опубликованном фирмой Kraken Security.

Специалисты по безопасности описали способ взлома любого iPhone с дактилоскопическим сенсором (Touch ID) посредством клея. Авторы отметили, что пользователи смартфонов часто оставляют отпечатки пальцев на панели девайса, которые можно использовать против владельцев аппаратов. На видео было показано, как отпечаток пальца переносится на специальную пленку. Затем эксперты нанесли на копию слой обычного канцелярского клея и размазали его вилкой.

После того, как клей засох, получился объемный отпечаток пальца. Автор ролика наложил его на свой палец и с успехом разблокировал чужой iPhone. Также на видео показано, как с помощью клея можно взломать любой другой девайс с дактилоскопическим сенсором — например, MacBook или цифровой кошелек.

В заключении специалисты Kraken Security заметили, что дактилоскопический сенсор не может обеспечить полную защиту данных на устройстве. Авторы рекомендовали использовать сложный пароль и двухфакторную аутентификацию.

