На выборах в Кыргызстане лидирует провластная политпартия

Провластная политическая партия «Ата-Журт Кыргызстан» лидирует на выборах в парламент Кыргызстана, следует из данных опубликованных на сайте ЦИК республики.

Согласно данным, которые обновляются в режиме реального времени, «Ата-Журт Кыргызстан» лидирует с 29% голосов избирателей. Всего обработано 5,6% бюллетеней.

Второй по количеству набранных голосов идет партия «Ишеним» (Доверие) с 20,85%, далее — «Ынтымак» (Согласие) с 19% и «Альянс» с 14,4%.

В числе партий, которые предварительно преодолевают необходимый 5% барьер, — «Бутун Кыргызстан» (Единый Кыргызстан) — 9,84%, «Ыйман Нуру» (Луч совести) — 9%, «Эл Умуту» (Надежда народа) — 8,5%, «Азаттык» (Свобода) — 7,94%, Социал-демократы — 6,11% и «Ата-Мекен» (Отечество) — 5,77%.