Президент Пакистана поздравил Алиева с восстановлением территориальной целостности

Президент Пакистана Ариф Алви поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Победы в Отечественной войне.

В своем выступлении на XV Саммите Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде Президент Пакистана сказал, что, пользуясь случаем, хотел бы еще раз поздравить Президента Алиева с освобождением от оккупации своих земель и восстановлением территориальной целостности Азербайджаном.

«Очень высоко оцениваю его вклад в этот процесс»,- подчеркнул Президент Пакистана (цитата по АПА).