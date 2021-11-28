«Омикрон» добрался до Австралии

В Австралии в штате Новый Южный Уэльс выявили два случая заражения новым штаммом COVID-19, получившим название «омикрон», у граждан, прибывших из Африки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

Оба человека прибыли в Австралию в субботу вечером из одной из стран юга Африки. После прибытия в Австралию у них взяли тест на коронавирус и выявили штамм «омикрон».

О заразившихся известно то, что оба они вакцинированы против COVID-19. В настоящее время их изолировали в медицинском учреждении. У обоих из них болезнь протекает бессимптомно.