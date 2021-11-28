Эрдоган призвал страны ОЭС быть рядом с Азербайджаном, освободившим свои земли от армянской оккупации

«Освобождение от оккупации своих земель нашим братским Азербайджаном открыто путь к развитию и процветанию региона».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоганв ходе выступления на XV Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

«Шаги, предпринимаемые Азербайджаном, поддерживают нормализацию ситуации в регионе Турция будет и в дальнейшем рядом с Азербайджаном. В этом плане очень важно, чтобы и Организация экономического сотрудничества была рядом с Азербайджаном»,- подчеркнул Эрдоган.