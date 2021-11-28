Эрдоган и Раиси провели встречу в закрытом для прессы режиме



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с коллегой из Ирана Ибрагимом Раиси.

В рамках своего визита в Туркменистан для участия в 15-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) глава турецкого государства проводит двусторонние переговоры в Ашхабаде.

Встреча двух лидеров прошла в закрытом для прессы режиме в отеле «Каракум» и длилась полчаса.

Очередной, 15-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пойдет в воскресенье, 28 ноября, в Ашхабаде в рамках председательства Туркменистана в организации.