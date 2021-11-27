Папа Римский назвал Средиземное море «большим кладбищем» из-за гибели там мигрантов

Папа Римский Франциск призвал к проявлению милосердия к беженцам и назвал «большим кладбищем» Средиземное море, в водах которого гибнет огромное число нелегальных мигрантов. Это сравнение понтифик сделал в обращении к жителям Кипра и Греции — двух стран, в которых он будет находиться с апостольскими визитами со 2 по 6 декабря.

Глава Римско-католической церкви сказал в этом обращении, которое было распространено в субботу в двух указанных странах, что уже чувствует себя желанным гостем, и поблагодарил всех, кто участвует в подготовке его визита. «Но я также думаю о тех, кто в последние годы, и даже сегодня, спасается от войн и бедности, высаживается на берегах континента и в других местах и сталкивается не с радушным приемом, а с враждебным отношением и даже с эксплуатацией», — сказал Папа Франциск.

«Они — наши братья и сестры, — продолжил глава Святого престола. — Сколько из них погибло в море? Сегодня наше море, Средиземное море — это большое кладбище», — констатировал понтифик. По его словам, Средиземное море — это то водное пространство, которое связывает много стран и побуждает людей «плыть вместе, а не идти разными путями, особенно в этот момент, когда борьба с пандемией по-прежнему требует коллективного обязательства и когда неминуем климатический кризис».

Глава Святого престола сказал, что отправляется в Грецию и на Кипр в качестве паломника, следуя по стопам первых великих миссионеров, в особенности апостолов Павла и Варнавы (апостол от семидесяти, проповедовавший в I веке н.э., основатель Кипрской церкви — прим. ТАСС). «Хорошо вернуться к своим корням, и для Церкви важно заново открыть для себя радость Евангелия», — подчеркнул Франциск.