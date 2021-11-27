Иностранные туристы наводнили аэропорты ЮАР, пытаясь экстренно выехать из страны

Столпотворение туристов, пытающихся экстренно выехать из ЮАР, происходит в крупнейших международных аэропортах страны на юге Африки.

«Многочисленные и неожиданные отмены рейсов рядом авиакомпаний создали для нас значительные трудности, — заявил в субботу ТАСС сотрудник аэропорта Йоханнесбурга. — В середине дня один из крупнейших перевозчиков в небе ЮАР Qatar Airways приостановил все полеты. В результате тысячи туристов и отдыхающих оказались в сложном положении, так как их рейсы отменены».

В ЮАР распространяется новый омикрон-штамм коронавируса. Он уже был выявлен у лиц, вернувшихся в последние 24 часа с юга Африки в Великобританию и Германию. Из прибывших накануне двумя рейсами в Нидерланды 600 человек у 61 был обнаружен коронавирус. Местный новостной портал News 24 охарактеризовал создавшуюся в южноафриканских аэропортах ситуацию как «настоящий хаос».