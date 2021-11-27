Власти Германии заявили о выявлении штамма коронавируса «омикрон»

Новый штамм коронавируса «омикрон» выявлен у жителя Германии, который вернулся из ЮАР, о чем можно говорить «с высокой долей вероятности». Об этом сообщил в субботу министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе.

«Инфицированный изолирован», — написал он в Twitter, отметив, что окончательные результаты анализов еще не готовы.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В ее заявлении также говорилось, что у этого варианта коронавируса «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность». Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, риск заражения этим штаммом является повышенным.